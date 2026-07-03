Incendio en el Ampurdán: despliegan 45 dotaciones de bomberos, y confinan una urbanización y a 150 niños de colonias

Columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en Bisbal del Ampurdán (Girona). David Borrat | EFE

Una casa de colonias de verano con 150 niños, que se encuentran bien, y un barrio de La Bisbal del Ampurdán (Girona) han sido confinados por un incendio forestal que se ha declarado en la zona, según informa Protección Civil, que ha enviado una alerta a los vecinos. Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han desplegado un dispositivo de extinción para acabar con el fuego formado por 35 unidades terrestres y 10 aéreas.

Con este importante dispositivo los bomberos buscan estabilizar el incendio lo antes posibles ante el fuerte viento que sopla en la zona y que aumenta el riesgo de propagación, por ahora ya han confinado la urbanización Vall Repòs, en Santa Cristina de Aro.

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La casa de colonias de verano es la denominada Pou de Glaç, mientras que el barrio confinado también es el de Sant Pol, a cuyos vecinos Protección Civil reclama que cierren puertas y ventanas. La carretera GI-660 se encuentra cortada al tráfico por seguridad, debido a la cantidad de humo en la zona del incendio, que dificulta la visibilidad.

El aviso del fuego se ha recibido a las 09.17 horas y el cuerpo de Agentes Rurales reclama precaución a la ciudadanía y advierte de que hay un peligro de incendio muy alto en 170 municipios de Cataluña y con fuerte incidencia en esta comarca del Bajo Ampurdán, cuya capital es La Ampurdán, por lo que se ha activado el nivel 3 del plan alfa, que evalúa el riesgo en este tipo de situaciones.