Un hombre mata a su mujer y a una de sus hijas en Alicante
ESPAÑA
Otra de las hijas, a quien su padre también hirió con un arma blanca, fue quien alertó a los servicios de emergencia03 jul 2026 . Actualizado a las 08:46 h.
La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer y una de sus hijas a manos, presuntamente, del marido y padre, que ha sido hospitalizado con heridas de arma blanca junto a otra de sus hijas. Fue esta última quien alertó a los servicios de emergencia de lo que estaba ocurriendo en la vivienda familiar, ubicada en en la partida de El Fenollar, en el término de Alicante, tal y como informa Efe.
Los agentes recibieron el aviso a través del teléfono de Emergencias 112 alrededor de las 19.40 del jueves y las patrullas desplazadas al lugar hallaron a las dos mujeres muertas y a los dos heridos, que fueron sido trasladados a un centro hospitalario. Todos los miembros de la familia son de nacionalidad española, la madre tenía 55 años, y la hija fallecida, 21 y el padre 53.
Según las mismas fuentes, no constan antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Viogén) entre el presunto autor de los asesinatos y la mujer fallecida, si bien la investigación sigue abierta.
Teléfono contra el maltrato: 016
Las víctimas de violencia machista tienen a su disposición el teléfono 016, con atención las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, y que no deja rastro en la factura. También pueden emplear el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es; y se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.