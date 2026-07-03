Un hombre mata a su mujer y a una de sus hijas en Alicante

Vivienda en la localidad de El Fenollar, Alicante, donde tuvo lugar un doble crimen machista Antonio Martín | EFE

La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer y una de sus hijas a manos, presuntamente, del marido y padre, que ha sido hospitalizado con heridas de arma blanca junto a otra de sus hijas. Fue esta última quien alertó a los servicios de emergencia de lo que estaba ocurriendo en la vivienda familiar, ubicada en en la partida de El Fenollar, en el término de Alicante, tal y como informa Efe.

Los agentes recibieron el aviso a través del teléfono de Emergencias 112 alrededor de las 19.40 del jueves y las patrullas desplazadas al lugar hallaron a las dos mujeres muertas y a los dos heridos, que fueron sido trasladados a un centro hospitalario. Todos los miembros de la familia son de nacionalidad española, la madre tenía 55 años, y la hija fallecida, 21 y el padre 53.

Según las mismas fuentes, no constan antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Viogén) entre el presunto autor de los asesinatos y la mujer fallecida, si bien la investigación sigue abierta.

Teléfono contra el maltrato: 016 Las víctimas de violencia machista tienen a su disposición el teléfono 016, con atención las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, y que no deja rastro en la factura. También pueden emplear el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es; y se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Más en La Voz Adolfo Suárez, el político que logró lo que parecía imposible Paula Martín, nutricionista: «Los yogures 0 % materia grasa son falsos amigos» En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.