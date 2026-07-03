Hacienda abre una inspección «general» a Zapatero y a toda su familia pero pide paralizar el procedimiento hasta que avance la causa penal

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como investigado. J.J.Guillen | EFE

Hacienda ha comunicado a la Audiencia Nacional que ha abierto inspecciones fiscales de los ejercicios comprendidos entre el 2021 y el 2025 y de «alcance general» a José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer, Sonsoles Espinosa, sus