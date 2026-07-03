Hacienda abre una inspección «general» a Zapatero y a toda su familia pero pide paralizar el procedimiento hasta que avance la causa penal
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La AEAT revela que está revisando todas las declaraciones entre el 2021 y el 2025 de Zapatero, su mujer, sus hijas, Julio Martínez y sus sociedades, pero que éstas pesquisas pueden solaparse con la causa de la Audiencia Nacional03 jul 2026 . Actualizado a las 14:41 h.
Hacienda ha comunicado a la Audiencia Nacional que ha abierto inspecciones fiscales de los ejercicios comprendidos entre el 2021 y el 2025 y de «alcance general» a José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer, Sonsoles Espinosa, sus