Hacienda abre una inspección «general» a Zapatero y a toda su familia pero pide paralizar el procedimiento hasta que avance la causa penal

Melchor Sáiz-Pardo / Almudena Santos / Javier Arias Lomo COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como investigado.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como investigado. J.J.Guillen | EFE

La AEAT revela que está revisando todas las declaraciones entre el 2021 y el 2025 de Zapatero, su mujer, sus hijas, Julio Martínez y sus sociedades, pero que éstas pesquisas pueden solaparse con la causa de la Audiencia Nacional

03 jul 2026 . Actualizado a las 14:41 h.

Hacienda ha comunicado a la Audiencia Nacional que ha abierto inspecciones fiscales de los ejercicios comprendidos entre el 2021 y el 2025 y de «alcance general» a  José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer, Sonsoles Espinosa, sus

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