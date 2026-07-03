Grupo Gloria reconoce el pago de 200.000 euros a Zapatero para intermediar en Bolivia

Zapatero, el pasado mes de abril, en un acto del PSOE en Jaén. Jose Manuel Pedrosa | EFE

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cobró 200.000 euros del grupo empresarial Gloria en el 2024, según ha confirmado la propia entidad peruana. En una comunicación a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú, la corporación ha explicado que buscó la asesoría e intermediación del exlíder socialista para que la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), una de las filiales del conglomerado en Bolivia, recibiese la indemnización que le corresponde desde hace dieciséis años por la expropiación la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), de la que Soboce tenía el 33 % de las acciones.

«La participación del señor Rodríguez Zapatero en reuniones entre funcionarios del Grupo Gloria y representantes del Estado Plurinacional de Bolivia se circunscribió a promover un acuerdo razonable entre las partes para que se cumpla con el pago de las acciones expropiadas, lo cual no se logró y la deuda del Estado boliviano sigue pendiente», explicó la entidad con sede en Lima.

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«En ningún caso tuvo como misión o función interferir en procesos judiciales en curso en Bolivia, insinuación interesada vertida por los medios de comunicación, que Soboce rechaza tajantemente», añadió la empresa.