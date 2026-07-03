Confinadas más de 45.000 personas por un incendio en La Bisbal del Ampurdán, en Gerona

Bombers / Europa Press

La Generalitat ha movilizado este viernes a los bomberos de toda Cataluña y a una docena de medios aéreos y ha solicitado el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para luchar contra el incendio que quema sin control en el Parque Natural de las Gavarres, en Gerona, que amenaza a un área de 8.000 hectáreas. Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre como presunto responsable del incendio, que ha obligado a desalojar a 150 personas -vecinos de una urbanización y unos 80 menores que se encontraban en una casa de colonias- y mantiene confinados a 45.000 vecinos de siete municipios de la zona.

Los bomberos han perimetrado una zona de 1.280 hectáreas con especial atención en el flanco derecho del incendio, que colinda con el municipio de Santa Cristina d'Aro (Gierona). La tramontana, con puntas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, ha actuado como motor del incendio en una zona boscosa que los alcaldes de la zona describen como «dinamita» tras las lluvias del último año y la falta de gestión forestal que ha convertido este parque en «un polvorín».

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El incendio ha obligado a cortar tres carreteras del Bajo Ampurdán: la C-66 en Palafrugell, y dos vías de acceso a Calonge, la GI-660 desde la La Bisbal del Ampurdán y la GIV-6612 desde Llagostera.

Un hombre observa, durante la tarde de este viernes, la columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en La Bisbal del Ampurdán (Girona) David Borrat | EFE

El fuego se habría originado por unos trabajos de mantenimiento en la carretera. Un operario que trabajaba con una radial habría provocado una chispa que ha iniciado el fuego, según apuntan los Mossos tras la detención de uno de los trabajadores. La Generalitat había activado el nivel tres del Plan Alfa por riesgo de incendios, por lo que este tipo de trabajos solo se puede realizar con un permiso explícito.

Escenario complicado

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha solicitado apoyo de la UME, dado que Cataluña se enfrenta a varios incendios simultáneos, aunque el de las Gavarres es el que preocupa más. La UME ha activado el cuarto batallón y enviado a 200 efectivos y 60 vehículos la incendio que quema en el Bajo Ampurdán. Su objetivo es garantizar la disponibilidad de efectivos ante la simultaneidad de incendios, ha explicado la consejera de Interior, Núria Parlon, en referencia al fuego que quema paralelamente en Vilavenut, también activo.

Un helicóptero de la UME trabajando en las labores de la extinción del incendio en La Bisbal del Ampurdán. David Borrat | EFE

La consejera ha pedido además evitar la movilidad hacia la zona del incendio, que afecta a municipios poblados de segundas residencias que suelen multiplicar su densidad en fines de semana y vacaciones como las que empiezan este primer fin de semana de julio.

«Evitemos la movilidad desde el área metropolitana» de Barcelona tanto a segundas residencias como a actividades lúdicas, señaló Parlon, destacando que nos encontramos ante «un escenario complicado». Los bomberos han advertido la tarde de este viernes que se encuentran ante un «choque» de vientos, entre la tramontana y la marinada, que ha provocado que el incendio tenga un comportamiento más impredecible.

Confían, en este sentido, que con la noche baje la marinada y esto facilite la gestión del fuego, explicó el jefe de los Bomberos de la Generalitat, David Borrell. De ahí que los esfuerzos se centren en el flanco derecho, que amenaza a las zonas urbanizadas de la Costa Brava.

La gran columna de humo generada por el incendio forestal ha llegado a alcanzar una altura de entre cuatro y cinco kilómetros de altura, según el Servicio Meteorológico de Cataluña, empujado por las rachas de viento de entre 40 y 50 km por hora y los más de 32 grados de temperatura registrados hoy en esta zona.

Hasta esta tarde del viernes se han quemado ya unas 1.280 hectáreas, pero la superficie calcinada acabará siendo mucho mayor ya que el fuego está fuera de control y ya ha alcanzado el macizo de las Gavarres. El escenario potencial es de 10.000 hectáreas dada la presencia de viento fuerte en las próximas horas. El jefe de operaciones de los Bomberos en Gerona, Ferran Garcia, admitió que el fuego «está fuera de la capacidad de extinción y caminará mucho rato», afirmó.