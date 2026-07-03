Anticorrupción sostiene que la directora de la Guardia Civil buscó «neutralizar» investigaciones «en beneficio del PSOE y del entorno del presidente»

Melchor Sáiz-Pardo / Javier Arias Lomo

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Kike Rincón | EUROPAPRESS

Asegura que González y Llamas quisieron mandar con sus expedientes el mensaje de que determinadas investigaciones podían acarrear consecuencias disciplinarias para los agentes

03 jul 2026 . Actualizado a las 11:59 h.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la organización investigada en el caso Leire trató de «neutralizar» investigaciones judiciales «en beneficio propio, del PSOE y del entorno del Presidente del Gobierno». Esta dura frase aparece en el escrito con

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