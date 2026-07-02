La regularización de inmigrantes dobla las previsiones del Gobierno y registró 1,2 millones de solicitudes

Imagen de las largas colas de inmigrantes esperando para acceder a los servicios de atención para la regularización extraordinaria Alejandro García | EFE

El doble de lo previsto. Así se resume el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes que finalizó el pasado martes, 30 de junio. Hasta esa fecha, los sistemas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones registraron un total de 1.170.000 solicitudes, muy lejos del medio millón que preveía el departamento dirigido por Elma Saiz, según adelantó la Cadena SER y ha podido confirmar este periódico.

Durante tres meses, los migrantes en situación irregular en España han podido regularizar su situación en un proceso extraordinario. Ahora, el Ejecutivo dispone de 90 días para resolver cada expediente registrado en las bases de datos gubernamentales, aunque muchos de ellos ya han sido resueltos -se desconoce cuántos han sido aprobados y cuántos rechazados-. Este jueves, representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ofrecerán una rueda de prensa a modo de balance de esta campaña.

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Las únicas cifras conocidas hasta el momento son las anunciadas a mediados del mes de junio, que ascendían a 900.000 peticiones, de las cuales el 40% -unas 360.000- habían sido admitidas a trámite, lo que otorga un permiso provisional de trabajo y de residencia.

Los funcionarios del Ministerio de Seguridad Social trabajan con el límite de 90 días para resolver cada expediente y con la vista puesta en el Tribunal Supremo que se pronunciará en los próximos días sobre el procedimiento después de alegar dudas jurídicas sobre el proceso.

No obstante, fuentes del departamento de Elma Saiz aseguraron a principios de esta semana que «no se puede retirar permisos ya concedidos» y muestran su confianza en que no decaiga.

El pasado martes, el Alto Tribunal, coincidiendo con el último día de plazo de registro de solicitudes, planteó elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión de si el proceso de regularización extraordinaria entra en conflicto con el derecho comunitario.