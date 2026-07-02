El juez Pedraz imputa a la directora general de la Guardia Civil y al DAO por el caso Leire

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en una imagen de archivo del pasado 16 de junio durante su comparecencia ante la comisión de Interior del Senado. Kiko Huesca | EFE

Mercedes González se convirtió este jueves en la primera directora de la Guardia Civil imputada en un procedimiento penal por conspirar contra sus propios agentes. El juez Santiago Pedraz encausó a González y al director adjunto operativo del cuerpo, el teniente general Manuel Llamas, por sus vínculos con las maniobras de Leire Díez para forzar investigaciones internas contra la UCO por supuestas filtraciones en causas que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. El instructor de la Audiencia Nacional respondió en cuestión de minutos a la petición de imputación de ambos formulada por Anticorrupción, que les acusa de delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia por su papel en la apertura de actuaciones internas contra la unidad que investigaba, entre otras, las causas de Koldo García, Begoña Gómez, David Sánchez e Hidrocarburos. González y Llamas han sido citados el 16 de julio como investigados.

La petición de Anticorrupción da un salto cualitativo al frente abierto esta semana por el PP, que, como acusación popular unificada, había pedido ya la imputación de González, de su antecesor Leonardo Marcos y del propio Llamas por su presunta colaboración con las llamadas cloacas del PSOE. El escrito popular sostenía que la trama, presuntamente «financiada y articulada desde el entorno del Partido Socialista», buscaba «desestabilizar, desacreditar y obstaculizar investigaciones judiciales y policiales en curso» que afectaban al partido, al Gobierno y a miembros del Ejecutivo.

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El eje de la sospecha está en la relación entre Mercedes González y Leire Díez. Los atestados de la UCO fijan tres reuniones presenciales entre ambas después del regreso de González a la Dirección General de la Guardia Civil: el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de ese mismo año y el 2 de abril del 2025. La primera cita aparece anotada en la agenda intervenida a Leire bajo la rúbrica «Reunión Mercedes González (directora GC)». Tras la tercera, la exmilitante socialista escribió al abogado Ismael Oliver: «Ayer no estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo aumentando esa vía».

Anticorrupción apunta ahora a la conexión entre esos contactos y las actuaciones internas abiertas contra la UCO. El PP ya había puesto el foco en varias anotaciones manuscritas intervenidas a Leire Díez. En una de ellas se lee «armar lo que quiero hacer con la UCO a nivel administrativo». En otra aparece la fórmula «Investigación interna G.C. para filtraciones». La acusación popular citó además un audio del 10 de diciembre del 2024 en el que Leire anticipaba su siguiente paso: «Mi siguiente conversación va a ser con la Directora de la Guardia Civil. (...) Es de mi confianza».

El episodio más comprometido se sitúa en mayo del 2025. El día 9, la abogada Leticia de la Hoz remitió a Leire una información sobre diligencias abiertas a Koldo García y le escribió: «Pásaselo a Mercedes a ver qué opina». Leire contestó: «Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO». Dos días después, a las 9.16 horas, la UCO documentó dos interacciones de WhatsApp entre González y Díez compatibles con la eliminación de una conversación previa y con la activación del borrado automático de mensajes cada 24 horas.

A las 11.30 horas de ese mismo 11 de mayo, Llamas se reunió con el general Cortés para encomendarle una información reservada destinada a investigar el origen de la supuesta filtración. La acusación popular subrayó en su escrito que esa filtración no podía proceder de la UCO porque en ese momento la unidad ni siquiera había intervenido los dispositivos electrónicos de José Luis Ábalos. Para el PP, la secuencia de contactos, borrado de comunicaciones y apertura inmediata de un expediente interno no admitía «lectura distinta» a la de un acto conectado con la actividad delictiva investigada.

El DAO aparece también señalado por una nota de despacho de la Jefatura de Información fechada el 29 de abril de 2025. Ese documento alertaba de una «agresiva campaña de desinformación orquestada por las denominadas cloacas del PSOE para destruir la credibilidad de la UCO», identificaba a Leire como dinamizadora de la operación y advertía de que el grupo hacía ver que detrás de la estrategia estaba Santos Cerdán y que la directora general de la Guardia Civil tenía conocimiento de ella. Según el PP, Llamas ocultó esa nota a la UCO durante diez días, hasta que el 8 de mayo el general López Malo le presentó otra de contenido idéntico elaborada por la propia unidad.