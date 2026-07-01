Junts pone condiciones para apoyar el decreto de vivienda del Ejecutivo

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en el pleno del Congreso del pasado 24 de junio. FERNANDO VILLAR | EFE

Los independentistas catalanes no han variado un ápice su posición sobre el decreto de vivienda que el Gobierno pretende aprobar antes del paréntesis vacacional. Como ya hiciera en abril, Junts mantiene sus condiciones que pasan por recuperar las deducciones de la cuota de la hipoteca y las mensualidades de los alquileres, o que los mayores de 65 años que vendan su vivienda para ingresar en una residencia no tengan que pagar el IRPF correspondiente

Son las mismas medidas que el partido de Carles Puigdemont incluyó en una proposición no de ley. La portavoz de la formación, Míriam Nogueras, explicitó estas condiciones el martes, cuando afirmó que si Sánchez quiere sacar adelante el decreto de prórroga de los alquileres «solo tiene que copiar y pegar» lo propuesto por su partido. En Junts no esconden el malestar que ha generado en sus filas el anuncio del Ejecutivo de volver a poner sobre la mesa una iniciativa «que ya se ha votado mil veces».

Mientras, Junts aprovechó la comparecencia de Salvador Illa este martes en el Parlamento catalán para exigirle explicaciones por los casos de presunta corrupción que acechan al PSOE. «Lo que tiene que hacer es dar la cara y no esconderse más», le reprochó la diputada Mònica Sales.