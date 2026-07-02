El Gobierno mantiene el apoyo a la directora de la Guardia Civil pese a su imputación en el caso Leire
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Moncloa expresa su «máxima tranquilidad», respalda la versión de González ante el Senado y confirma que seguirá en el cargo02 jul 2026 . Actualizado a las 16:10 h.
La imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por el juez Santiago Pedraz en la causa contra Leire Díez no cambia nada para el Gobierno. Pedro Sánchez está decidido a mantenerla en