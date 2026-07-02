El Gobierno mantiene el apoyo a la directora de la Guardia Civil pese a su imputación en el caso Leire

Mercedes González y Fernando Grande- Marlaska, durante el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo celebrado el pasado mes de junio en el Congreso Kiko Huesca | EFE

La imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por el juez Santiago Pedraz en la causa contra Leire Díez no cambia nada para el Gobierno. Pedro Sánchez está decidido a mantenerla en