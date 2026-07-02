El Gobierno mantiene el apoyo a la directora de la Guardia Civil pese a su imputación en el caso Leire

Javier Arias Lomo / Melchor Sáiz-Pardo / Paula De las Heras

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Mercedes González y Fernando Grande- Marlaska, durante el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo celebrado el pasado mes de junio en el Congreso
Mercedes González y Fernando Grande- Marlaska, durante el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo celebrado el pasado mes de junio en el Congreso Kiko Huesca | EFE

Moncloa expresa su «máxima tranquilidad», respalda la versión de González ante el Senado y confirma que seguirá en el cargo

02 jul 2026 . Actualizado a las 16:10 h.

La imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por el juez Santiago Pedraz en la causa contra Leire Díez no cambia nada para el Gobierno. Pedro Sánchez está decidido a mantenerla en

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete