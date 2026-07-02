Cristina, la víctima del presunto crimen machista hallada en un pozo de Málaga, desapareció a finales de marzo

Zona en la que se localizó el cadáver de una mujer dentro de un pozo en el Rincón de la Victoria (Málaga) Álex Zea | EUROPAPRESS

La mujer asesinada y hallada este miércoles en un pozo próximo a la autovía, en el término municipal de Rincón de la Victoria (Málaga), se llamaba Cristina. Tenía 35 años, era madre de una hija y llevaba en paradero desconocido desde finales de marzo, tal y como consta en la alerta emitida por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), que solicitaba colaboración ciudadana para tratar de localizarla. A última hora de este miércoles, entidades como SOS Desaparecidos actualizaban la alerta informando del trágico desenlace.

Según han precisado desde la Subdelegación del Gobierno de Málaga, el caso se investiga como un presunto crimen por violencia machista. Al parecer, la pareja sentimental de Cristina acabó confesando el supuesto asesinato ante las autoridades. Tras su declaración, la investigación ha avanzado con rapidez y otras dos personas han sido arrestadas por su supuesta implicación en los hechos, aunque por el momento no ha trascendido el grado de participación de estas últimas.

El cuerpo de la víctima fue localizado a media mañana del 1 de julio, en un pozo situado en una finca rural, a unos 200 metros de la salida 968 de la A-7, a la altura de Rincón de la Victoria, de acuerdo con las fuentes. De inmediato se dio aviso a la comitiva judicial para que se proceda al levantamiento del cadáver, para lo que se activó a un juez de guardia, un letrado de la administración de la Justicia y un médico forense.

Los hechos han dado lugar a la apertura de una investigación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para tratar de esclarecer lo sucedido, como confirmaron ambos cuerpos. El resultado de la autopsia, que se le practicará en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga, será clave para arrojar más luz sobre cómo ocurrieron los hechos. Por ahora, se ha decretado el secreto de las actuaciones, por lo que no han trascendido más detalles sobre el caso.

Tercero en la provincia este año

De confirmarse como un crimen machista, sería el tercero en la provincia de Málaga en lo que va de año. El primero tuvo lugar en enero, en Alhaurín el Grande. Victoria, una mujer de 33 años, fue asesinada por su expareja delante de sus tres hijos, todos ellos menores de edad, en su propia casa. Lo había denunciado y tenía una orden de alejamiento. No le importó. Tras el ataque, el presunto autor se dirigió al centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, donde y pidió que lo detuvieran porque había hecho «algo muy malo». No dio muchos detalles. «Que había cogido un cuchillo», «que se había vuelto loco» y «que había apuñalado a la madre de sus hijos, pero que no sabía si la había matado». Desde entonces, permanece en prisión provisional a la espera de juicio.

El segundo ocurrió a principios del mes pasado y la víctima mortal compartía nombre con la primera. Tenía 51 años y fue supuestamente tiroteada por su marido, Francisco, de 56 años, que después se suicidó en su vivienda de Palma-Palmilla, en la capital malagueña. De este caso no constaban antecedentes por violencia de género. La mujer era muy conocida por estar muy implicada en el barrio, por ser muy trabajadora y por estar muy atenta a su familia (tenía dos hijos y tres nietos). Además, desempeñaba labores de limpieza en el Centro Asistencia San Juan de Dios.