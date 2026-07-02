La Audiencia Nacional condena a dos años y medio de cárcel a Francisco Granados

A la izquierda, el exdirigente popular Francisco Granados de camino a la Audiencia Nacional. Chema Moya | EFE

Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, ha sido condenado a dos años y medios de cárcel por la Audiencia Nacional, que lo ha declarado culpable de delitos de fraude y prevaricación en su primera vista del caso Púnica. También recibirá una inhabilitación especial de ocho años y seis meses que le impedirán tener cualquier empleo o cargo público. El ex consejero autonómico durante los gobiernos de Esperanza Aguirre está acusado de amañar contratos en los festejos de varias localidades madrileñas a favor de la compañía Waiter Music.

En la actualidad, solo se han celebrado cinco juicios relacionados con el caso Púnica. Granados ha estado acusado en dos de ellos, informa El País. En el de Waiter Music y en uno anterior, celebrado hace casi una década, donde no se le acusaba del desvío de fondos públicos o adjudicaciones irregulares (epicentro de la causa), sino de haber recibido un chivatazo de un guardia civil sobre las pesquisas. Por ese aviso, Granados fue condenado en el 2017 a dos años de prisión.