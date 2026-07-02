El PP y Vox llegan a un acuerdo para formar Gobierno en Andalucía

Moreno Bonilla, presidente en funciones del Ejecutivo andaluz, durante la votación para la elección de la mesa del Parlamento de Andalucía, celebrada el pasado 10 de junio. Julio Muñoz | EFE

El acuerdo que permitirá que Juanma Moreno sea investido como presidente este jueves se firmará en el Parlamento de Andalucía pocos minutos antes de que empiece la votación. PP y Vox han mantenido la negociación abierta durante las últimas horas, sin que trascendieran demasiados detalles, pero con mensajes contundentes de los representantes del partido de Abascal desde Madrid, y apelaciones a la urgencia desde el ejecutivo en funciones en Sevilla.

Aunque los detalles del pacto no han trascendido, se da por hecho de que será suficiente para que los populares obtengan los dos votos que necesitan para hacer presidente de la Junta, por tercera legislatura, a Juanma Moreno.

Ambos partidos han estado negociando algo más de cuatro semanas para tratar de alcanzar un acuerdo para la investidura del candidato popular y para la gobernabilidad de Andalucía, tras el resultado que arrojaron las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo. El PP-A, con 53 escaños obtenidos, se quedó a dos de la mayoría absoluta, mientras que Vox consiguió 15 diputados. Entre los dos partidos sumarán una mayoría absoluta de 68 escaños, el «mayor apoyo» a un gobierno andaluz en la historia de la autonomía, según expresó el portavoz de Vox, Manuel Gavira.