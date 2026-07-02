La Abogacía del Estado se personará como perjudicada en el caso de las joyas de Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero, ayer a su llegada a la Audiencia Nacional. CÉSAR VALLEJO - EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

Pedro Sánchez sigue sin retirar su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros delitos en una investigación sobre el presunto blanqueo de dinero procedente de Venezuela y, desde el 12 de