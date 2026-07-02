La Abogacía del Estado se personará como perjudicada en el caso de las joyas de Zapatero
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La Moncloa asegura que sigue confiando en que el expresidente pueda explicar el origen de las alhajas, valoradas en 1,3 millones02 jul 2026 . Actualizado a las 12:44 h.
Pedro Sánchez sigue sin retirar su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros delitos en una investigación sobre el presunto blanqueo de dinero procedente de Venezuela y, desde el 12 de