La Abogacía del Estado se personará como perjudicada en el caso de las joyas de Zapatero

Paula De las Heras / Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

José Luis Rodríguez Zapatero, ayer a su llegada a la Audiencia Nacional.
José Luis Rodríguez Zapatero, ayer a su llegada a la Audiencia Nacional. CÉSAR VALLEJO - EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

La Moncloa asegura que sigue confiando en que el expresidente pueda explicar el origen de las alhajas, valoradas en 1,3 millones

02 jul 2026 . Actualizado a las 12:44 h.

Pedro Sánchez sigue sin retirar su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros delitos en una investigación sobre el presunto blanqueo de dinero procedente de Venezuela y, desde el 12 de

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