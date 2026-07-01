Pedraz cita como testigos en el caso Leire a los dos jefes fiscales que se reunieron con la fontanera del PSOE

El exteniente fiscal de la Secretaría Técnica Diego Villafañe, en una imagen de archivo. Mariscal | EFE

Santiago Pedraz está determinado a saber hasta dónde las supuestas cloacas de Ferraz lograron llegar dentro de la Fiscalía General del Estado dirigida por entonces por Álvaro García Ortiz para tratara de frenar las investigaciones que salpican al PSOE,