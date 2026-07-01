Pedraz cita como testigos en el caso Leire a los dos jefes fiscales que se reunieron con la fontanera del PSOE
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Por el momento el instructor rechaza interrogar a Álvaro García Ortiz para aclarar las maniobras a fin de frenar los casos incómodos para el PSOE, el Gobierno y el entorno de Sánchez01 jul 2026 . Actualizado a las 14:00 h.
Santiago Pedraz está determinado a saber hasta dónde las supuestas cloacas de Ferraz lograron llegar dentro de la Fiscalía General del Estado dirigida por entonces por Álvaro García Ortiz para tratara de frenar las investigaciones que salpican al PSOE,