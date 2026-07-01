Lara Hernández dimite como coordinadora de Sumar y denuncia una «campaña de desprestigio»
ESPAÑA
Abandona la coalición en medio del proceso para elegir un nuevo liderazgo de cara a las próximas elecciones generales, en las que Yolanda Díaz no concurrirá como candidata01 jul 2026 . Actualizado a las 12:56 h.
Lara Hernández, hasta ahora coordinadora de Sumar, anuncia que da un paso a un lado y abandona la coalición. Lo hace en medio del proceso para elegir un nuevo liderazgo de la coalición progresista, después de que Yolanda Díaz anunciase que no concurriría a las próximas elecciones generales. Su nombre era uno de los que sonaba para postularse como cabeza del movimiento progresista, pese a que hace unas semanas se veía envuelta en una polémica por denuncias de maltrato laboral y fraude lanzadas por Laura Moreno -que dimitió de la formación hace tres semanas.
«Como es de dominio público, se abrió hace meses un expediente contra mi persona, promovido por seis cargos que afirmaban ser testigo de que había cometido acoso laboral. Con fecha 10 de junio esa comisión decidió archivar y porque las personas supuestamente afectadas decidieron no formar parte de ello y algunos denunciantes renunciaron a ello y dijeron no ser testigos de nada», aseguró la hasta ahora dirigente de Sumar al tiempo que pidió «perdón» por el «espectáculo» que considera que se ha dado desde la coalición. «Tengo la conciencia tranquila, porque soy inocente. Porque jamás en mi vida he acosado a nadie y porque todos los bulos, todas las mentiras e injurias que he tenido que soportar estos meses se han demostrado falsas», añadió.