Orden de búsqueda y captura para el agitador Vito Quiles por desatender citaciones judiciales

El agitador ultra Vito Quiles, el pasado 7 de abril antes de su declaración en calidad de querellado por un delito de revelación de secretos por difundir el domicilio de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, en redes sociales. Adrián Masa de Vega | EFE

El agitador Vito Quiles sigue acumulando polémicas. La última, una orden de busca y captura dictada este miércoles por un juez contra él tras no presentarse a las citaciones judiciales que ha acumulado los últimos meses -por los distintos procedimientos judiciales relacionados con presuntos delitos de desobediencia, grabaciones no autorizadas e infracciones cometidas en dependencias parlamentarias-.

El propio Quiles fue quien confirmó la orden judicial a través de su cuenta en X, donde aseguró que un juez ordenó su detención en el marco de lo que considera «una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez» tras su polémico encuentro con Begoña Gómez. Quiles acusó además al Gobierno que preside Pedro Sánchez de utilizar la Justicia «para perseguir a sus rivales».

De hecho, ha transcurrido algo más de un mes desde que el activista y agitador ultra fuese denunciado por la esposa del presidente del Gobierno por un presunto delito de agresión a raíz de un incidente que habría tenido lugar en el interior de un establecimiento, aunque la denuncia fue archivada.

Pocos días después de dicho incidente, la Mesa del Congreso -con los votos de PSOE y Sumar- acordó retirarle la acreditación por un plazo de tres meses. Aunque el motivo esgrimido entonces fue haber incurrido en una doble infracción grave al grabar y publicar en redes sociales unas imágenes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en sede parlamentaria sin contar con la correspondiente autorización. Es la sanción máxima que proponía el letrado instructor.

Además El País, la propia policía se habría personado esta mañana en la sede de la televisión donde Quiles trabaja -el canal de Youtube EDATV- para detenerlo. Algo que finalmente no sucedió al no encontrarse físicamente allí.