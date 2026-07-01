Espinosa de los Monteros confirma que Vox le ha comunicado su expulsión y asegura que «lo mejor está por llegar»

Espinosa de los Monteros durante su despedida en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo. Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

El exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha confirmado con «pena» que la formación le ha comunicado este miércoles su expulsión del partido, pero ha advertido que seguirá «en la defensa de España» y que «lo mejor está por llegar» en un vídeo publicado a través de la red social X, recogido por Europa Press. En un vídeo con imágenes de su paso por el partido ultraderechista, el también presidente de la fundación Atenea ha recorrido «los buenos tiempos» vividos en la formación que lidera Santiago Abascal, desde «los inicios» en el 2012 hasta la entrada en el Congreso llegando a alcanzar los 52 diputados, pasando por «noches duras», «campañas difíciles» y «muchos fracasos».

«Éramos pocos, muy pocos», ha relatado Espinosa de los Monteros sobre sus primeros pasos en el partido, «pero éramos un grupo de españoles con convicciones y con la misión de ofrecer a los demás una opción más clara, más valiente y más libre». «Por fin los españoles tenían una voz que les representaba», ha continuado.

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El exdiputado ha asegurado que en el Congreso vivió los momentos más «intensos» y «duros» de su vida política, y ha mostrado su «mayor reconocimiento» a todos los votantes, cargos públicos y orgánicos de «aquella época». Y ha afirmado que «mereció la pena» y que seguirá «en la defensa de las mismas ideas» y «de la libertad».

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Esta decisión llega como consecuencia del expediente disciplinario que le abrió la formación tras iniciar una recogida de firmas para reclamar un congreso extraordinario. «Adiós y gracias», se ha despedido el exdirigente de Vox.