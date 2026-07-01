Aznar reclama una «mayoría nacional» para «derribar» a Sánchez en las próximas elecciones
ESPAÑA
El exmandatario sigue sin fiarse de Junts que insiste en la vía Starmer para que el PSOE sustituya al presidente del Gobierno «por otro que cumpla»01 jul 2026 . Actualizado a las 11:56 h.
José María Aznar reclamó este miércoles una «mayoría nacional» en las próximas elecciones generales para «derribar el muro» de Pedro Sánchez y evitar así un supuesto «cambio de sistema» que, a su juicio, pone en riesgo la nación constitucional y la igualdad ante la ley. Para lograr este objetivo, el expresidente del Gobierno animó a Alberto Núñez Feijoo a lograr articular «una amplia mayoría centrada» con capacidad de concitar apoyos tanto a la derecha como a la izquierda «en torno a un propósito reconstructor».
En un desayuno informativo en Madrid, donde presentó a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, Aznar situó a las los próximos comicios, sin fecha todavía, como los «más importantes» de nuestra reciente historia democrática e hizo un alegato claro en favor de la unidad política para conseguir desalojar a Sánchez de la Moncloa, aunque «no se piense lo mismo». «La convivencia democrática -reiteró- implica un nosotros nacional».
Aznar ha afirmado que en este momento en España hay un Gobierno que es «rehén voluntario de sus socios» y que ha convertido la Moncloa en «delegación madrileña del secesionismo». Y en este momento, ha proseguido, ni Sánchez se plantea disolver las cámaras o suscitar una cuestión de confianza ni el Congreso puede armar una moción de censura constructiva. «¿Por qué sucede esto? Porque por un lado hay un Gobierno decidido a no asumir responsabilidades políticas, y por otro hay una mayoría puramente negativa, que solo coincide en evitar la alternancia y poder consumar así su saqueo del Estado», ha manifestado Aznar.