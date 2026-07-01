Aznar reclama una «mayoría nacional» para «derribar» a Sánchez en las próximas elecciones

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el expresidente del Gobierno, José María Aznar, durante un desayuno informativo en Madrid Alejandro Martínez Vélez | EUROPA PRESS

José María Aznar reclamó este miércoles una «mayoría nacional» en las próximas elecciones generales para «derribar el muro» de Pedro Sánchez y evitar así un supuesto «cambio de sistema» que, a su juicio, pone en riesgo la nación constitucional y la igualdad ante la ley. Para lograr este objetivo, el expresidente del Gobierno animó a Alberto Núñez Feijoo a lograr articular «una amplia mayoría centrada» con capacidad de concitar apoyos tanto a la derecha como a la izquierda «en torno a un propósito reconstructor».

En un desayuno informativo en Madrid, donde presentó a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, Aznar situó a las los próximos comicios, sin fecha todavía, como los «más importantes» de nuestra reciente historia democrática e hizo un alegato claro en favor de la unidad política para conseguir desalojar a Sánchez de la Moncloa, aunque «no se piense lo mismo». «La convivencia democrática -reiteró- implica un nosotros nacional».

Aznar ha afirmado que en este momento en España hay un Gobierno que es «rehén voluntario de sus socios» y que ha convertido la Moncloa en «delegación madrileña del secesionismo». Y en este momento, ha proseguido, ni Sánchez se plantea disolver las cámaras o suscitar una cuestión de confianza ni el Congreso puede armar una moción de censura constructiva. «¿Por qué sucede esto? Porque por un lado hay un Gobierno decidido a no asumir responsabilidades políticas, y por otro hay una mayoría puramente negativa, que solo coincide en evitar la alternancia y poder consumar así su saqueo del Estado», ha manifestado Aznar.