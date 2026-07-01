El alcalde y varios concejales, investigados en la causa del Ayuntamiento de Frigiliana

El alcalde Alejandro Herrero, tras el registro de este martes en las dependencias del Ayuntamiento de Frigiliana. Jorge Zapata | EFE

El alcalde de Frigiliana (Málaga), Alejandro Herrero (PSOE), y seis personas más, incluidos cinco concejales de su equipo de gobierno, están investigados en una causa por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, entre otros delitos, según han informado fuentes judiciales y de la investigación a Efe.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado de que se investigan los delitos citados de prevaricación y malversación además de fraude en la contratación pública, organización criminal y tráfico de influencias. Fuentes de la Guardia Civil añaden dos más: falsedad documental y coacciones.

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El Tribunal de Instancia número 1 de Torrox (Málaga), encargado del caso, ha levantado el secreto del sumario de la causa tras finalizar el registro del Ayuntamiento en la noche de este martes y, aunque no hay detenidos, sí investigados que serán llamados a declarar por el juzgado en las próximas semanas.

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El regidor, que estuvo este martes durante más de trece horas en los registros que llevó a cabo la Guardia Civil en el edificio municipal, es el principal cargo investigado, aunque las fuentes no han precisado aún qué delitos concretos se les imputaría a cada uno.

Los registros, que se llevaron a cabo por orden judicial en el consistorio y en otras dependencias del Ayuntamiento, empezaron por la mañana y finalizaron sobre las 22.30 horas del martes.

A la salida, el alcalde dijo a los periodistas que habían estado «recopilando datos, facturas y documentación», y añadió: «Hemos estado todo el día haciendo fotocopias».

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha pedido este miércoles la dimisión del alcalde de la localidad malagueña de Frigiliana y de los concejales investigados y ha señalado el respeto a la justicia, pero ha incidido en que «existe una responsabilidad política». «El PSOE está colapsado de corrupción», advierte.

Desde Vox Málaga, su presidente, Antonio Sevilla, ha reclamado también la dimisión del alcalde y sus concejales. En un comunicado, ha incidido en que «ser investigado por corrupción te inhabilita para seguir al frente de una alcaldía». Por ello, ha señalado que «el alcalde socialista de Frigiliana debe apartarse mientras él y sus concejales son investigados por corrupción».