Las acusaciones se niegan a que Begoña Gómez pueda acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN

Begoña Gómez, el pasado junio en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, en Sevilla. Chema Moya

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, solicitó este martes al juez Juan Carlos Peinado que le devolviese temporalmente el pasaporte -que tiene retirado desde la semana pasada por las medidas cautelares impuestas por el magistrado- para poder acompañar a Pedro Sánchez a su viaje a Ankara por la cumbre de la OTAN y a la graduación de su hija en Londres. Antes de tomar la decisión, el magistrado instructor del caso buscó la opinión de cada una de las partes. La acusación popular, que lidera Hazte Oír y que conforma junto a Iustitia Europea, Vox y Movimiento por la Regeneración de España, se mostraron contrarios a que pudiese realizar estos movimientos al considerar que existe un grave riesgo de fuga.

«Esta Acusación Popular Unificada sí se opone al desplazamiento a la ciudad de Londres (...); y sí se opone, igualmente, al desplazamiento a la ciudad de Ankara», esgrime el documento que remitieron la titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Para sostener su postura, utilizan cinco argumentos: el riesgo de fuga -motivo por el que el propio juez, en un polémico auto, decidió poner en marcha las medidas cautelares que obligan a Gómez a no salir de España, entregar su pasaporte y comparecer de manera quincenal en sede judicial-, quedaría fuera del «control institucional», existe menos «cooperación» con Reino Unido en caso de que fuese necesario interponer una euroorden, la pena de cárcel a la que se enfrenta (24 años por cuatro delitos relacionados con la corrupción) y la falta de un documento que acredite que «el acto de graduación invocado vaya a celebrarse en Londres en las fechas indicadas».

Leer más: Begoña Gómez pide autorización al juez Peinado viajar con Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía y a la graduación de su hija en Londres

En el documento que presentaron ante el juez instructor del caso, la acusación expone que la figura de «primera dama» carece de cualquier reconocimiento jurídico o función institucional en España, por lo que la invitación al «programa paralelo» de la cumbre es un acto privado y voluntario que no genera ninguna obligación oficial para la investigada. Responden así a la argumentación que hizo el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, en la que indicaba que la mujer de Sánchez había recibido la invitación a la cumbre por parte de la mujer del presidente de Turquía. Otro de los asuntos de los que alertan en su escrito es que Turquía es un país ajeno a la Unión Europea y al sistema de la euroorden, lo que entorpecería gravemente una eventual extradición en caso de fuga. Este «riesgo de sustracción» se ve agravado por la elevada horquilla penal a la que se enfrenta —de hasta veinticuatro años de prisión— y por el hecho de que el regreso se realizaría en un vuelo comercial sin ningún tipo de cobertura institucional ni control español.

Asimismo, en lo relativo a la escala en Londres, la acusación popular sostiene que la asistencia a una graduación familiar responde a un ámbito íntimo que no constituye una «necesidad» imperiosa capaz de justificar el levantamiento, aunque sea de manera temporal, de las medidas cautelares vigentes y recuerdan que la concatenación de ambos viajes amplía «peligrosamente» el tiempo de exposición al riesgo de fuga.

No obstante, previendo la posibilidad de que el magistrado decida desoír su oposición y autorizar el viaje, las acusaciones plantearon de «forma subsidiaria» un paquete de condiciones para evitar cualquier riesgo de que la acusada no regrese a España. Exigen que Begoña Gómez comunique con antelación los horarios y números exactos de todos sus vuelos —especificando el aparato o compañía, incluso si viaja en medios oficiales o del Ejército— , las direcciones completas de los hoteles donde se hospedará y la obligación improrrogable de personarse en el juzgado para devolver el pasaporte el primer día hábil tras su regreso. Solicitan, además, que toda esta información sensible se tramite en una «pieza separada y reservada» mientras dure el desplazamiento.