Al menos 46 heridos en un accidente de autobús en Lérida, cuatro de ellos en estado crítico

Estado en el que quedó el autobús siniestrado Bomberos Lérida

Un autocar urbano ha chocado este miércoles por la mañana contra la fachada de un edificio situado en el número 11 de la Rambla Ferran de Lérida, perteneciente a la Diputación, en un accidente que ha obligado a activar el plan de emergencias. El accidente se ha saldado con más de cuarenta de heridos, cuatro de ellos críticos y nueve afectados menos graves, que han sido trasladados al hospital Arnau de Vilanova. Hay otros 33 afectados en estado leve, de los cuales algunos han sido trasladados a centros sanitarios y otros no han requerido traslado.

A raíz del accidente, el servicio de emergencias catalán ha activado 11 unidades, un helicóptero medicalizado y un equipo de psicólogos. Los Bombers de la Generalitat, por su parte, han desplazado finalmente 14 dotaciones y los trabajos han consistido en ayudar a evacuar del autobús a los ocupantes asegurando la zona y apoyar a los servicios sanitarios en la evacuación y atención de los heridos.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha deseado una «rápida» recuperación a los heridos del autobús y se ha puesto en contacto con el alcalde de Lérida, el también socialista Fèlix Larrosa, a quien ha trasladado su apoyo a los afectados y sus familiares.

Trabajadores del campo

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha afirmado que la mayoría de los heridos en el autocar accidentado este miércoles en la Rambla Ferran de la ciudad son temporeros que «se desplazaban al Segrià sur para trabajar en la campaña de la fruta».

Lo ha dicho en una entrevista en 'Rac1', recogida por Europa Press, donde ha expresado que la totalidad de los 43 heridos (cuatro de ellos críticos y siete menos graves) eran pasajeros del autocar. «Ha sido por centímetros que no se han llevado por delante las personas que en ese momento estaban caminando por la Rambla, pero no hay heridos que hayan sido peatones», ha señalado.