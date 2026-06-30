Vox vota «no» a Juanma Moreno mientras amasa un pacto de Gobierno

Héctor Barbotta SEVILLA / COLPISA

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El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ocupa su escaño durante la segunda jornada del debate de investidura con las replicas de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios.
El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ocupa su escaño durante la segunda jornada del debate de investidura con las replicas de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios. María José López | EUROPAPRESS

El partido de Abascal hace una demostración de fuerza mientras acerca posiciones con el PP con la mirada puesta en la sesión del próximo jueves

30 jun 2026 . Actualizado a las 22:08 h.

La segunda jornada del debate de investidura de Juanma Moreno para la presidencia de la Junta de Andalucía ha certificado un guion parlamentario de distensión calculada. Aunque el portavoz del grupo parlamentario Vox, Manuel Gavira, ha

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