Vox vota «no» a Juanma Moreno mientras amasa un pacto de Gobierno
SEVILLA / COLPISA
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El partido de Abascal hace una demostración de fuerza mientras acerca posiciones con el PP con la mirada puesta en la sesión del próximo jueves30 jun 2026 . Actualizado a las 22:08 h.
La segunda jornada del debate de investidura de Juanma Moreno para la presidencia de la Junta de Andalucía ha certificado un guion parlamentario de distensión calculada. Aunque el portavoz del grupo parlamentario Vox, Manuel Gavira, ha