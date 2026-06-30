Sánchez pretende recuperar la iniciativa antes de las vacaciones con rebajas a los combustibles y los alquileres
MADRID / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El PSOE cree que la vivienda será el asunto que marcará la campaña electoral y aspira a lograr a la vez el apoyo de Sumar, Podemos y Junts a un nuevo decreto30 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Gobierno pretende retomar la iniciativa política antes de las vacaciones, de manera que los españoles no las comiencen con la imagen de un Ejecutivo centrado exclusivamente en defenderse de los casos judiciales que afectan al