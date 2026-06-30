Sánchez pretende recuperar la iniciativa antes de las vacaciones con rebajas a los combustibles y los alquileres

La ministra Portavoz, Elma Saiz, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. GABRIEL LUENGAS / EUROPAPRESS

El Gobierno pretende retomar la iniciativa política antes de las vacaciones, de manera que los españoles no las comiencen con la imagen de un Ejecutivo centrado exclusivamente en defenderse de los casos judiciales que afectan al