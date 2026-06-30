El PSOE denunciará a Mazón por falso testimonio ante la Comisión del Congreso sobre la dana

El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante una sesión de control el pasado 7 de mayo. Rober Solsona | EUROPAPRESS

El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) presentó este martes la querella que anunció en su día contra el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, acusándolo de falsear y ocultar datos relevantes en la Comisión del Congreso sobre su gestión de la dana del 29 de octubre del 2024.

Según el texto de la querella, al que tuvo acceso Europa Press, el objetivo de Mazón era «construir su propia versión con clara finalidad exculpatoria, incompatible con la abundante información que se conoce» sobre lo sucedido aquel día, en el que las riadas dejaron 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Paralelamente, los socialistas señalaron que, pese a ser «advertido expresamente de la obligación legal de no faltar a la verdad en su testimonio», Mazón mintió en varias ocasiones en relación con el listado de llamadas, el itinerario tras la salida del restaurante El Ventorro, el conocimiento de la existencia de fallecidos, las ayudas remitidas por el Gobierno y su destino, y las comunicaciones con la exconsejera de Justicia e Interior e investigada, Salomé Pradas.

Falta de información

El PSPV denunció que el expresidente tergiversó los hechos al mantener «constantemente» que el día de la emergencia no disponía de los antecedentes necesarios para gestionarla responsablemente, cuando sus comunicaciones por WhatsApp en el grupo del Consell, conocidas recientemente, «ponen de manifiesto que desde las 8.15 conocía la alerta roja y dio instrucciones a los miembros del Consell para que «inundaran» de información a los medios».