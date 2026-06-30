El PP llama de nuevo a Zapatero al Senado y cita también a Aagesen y a Narbona

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante su declaración en el Senado el pasado 2 de marzo. Chema Moya | EFE

El PP no está dispuesto a dar tregua en su cerco al Gobierno y al PSOE por los casos de corrupción y prepara un verano caliente en el Senado. Los populares confirmaron ayer su intención de volver a citar a José Luis Rodríguez Zapatero pero esta vez en la comisión que investiga las actividades de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que explique el origen de las joyas que la UDEF encontró en su despacho sin declarar y por las que el juez ya ha abierto una causa separada por presunto fraude fiscal y contrabando. «Mientras Zapatero arruinaba a España con la crisis, él se forraba con regalos que no declaró», denunció la portavoz del PP en la Cámara, Alicia García, que no adelantó la fecha, pero sí avanzó que el próximo día 13 está citada la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, para responder una pregunta «sencilla» sobre esas joyas.

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Desde el primer partido de la oposición insisten en que «no van a dar tregua» a Pedro Sánchez tras dos meses horribilis para el presidente sumando escándalo tras escándalo judicial. El último, este mismo lunes con la imputación de la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda. Un organismo público que se ha convertido para el PP en «la cueva de Ali Babá» por conceder «rescates a cambio de favores».

Para ello, los de Feijoo han ampliado los trabajos de la comisión para citar a nuevos comparecientes. Entre los nombres que han incluido en la ya abultada lista, está la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, por el rescate de Tubos Reunidos, después de que la UCO encontrase en su registro en la sede del PSOE, en un sótano y bajo llave, unas anotaciones manuscritas sobre él. También solicitaron la comparecencia de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

Petición a Pedraz

Por otra parte, la acusación popular del caso Leire, liderada por el PP, solicita al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite a declarar como testigo al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y al que fuera su mano derecha y teniente fiscal de la secretaría técnica, Diego Villafañe. El objetivo es que ambos aclaren el contenido y los motivos que llevaron a que se produjesen al menos dos reuniones, dentro de la propia institución, de la trama de la formaban parte la exmilitante socialista Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo, encargado de la defensa del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, que, presuntamente, trataban de entorpecer algunas de las investigaciones policiales y judiciales.