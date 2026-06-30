La pareja de Ayuso admite que pasó a Miguel Ángel Rodríguez la foto de dos periodistas

Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla FERNANDO VILLAR | EFE

Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, compareció este martes como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, en el marco de la causa que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por la presunta difusión de datos personales de dos periodistas. González Amador, quien declaró durante un cuarto de hora, reconoció a la jueza que él hizo llegar la foto de los reporteros de El País al jefe de Gabinete de su pareja, aunque justificó que a él a su vez se la pasó un vecino. Según su versión, le mandó la instantánea a Rodríguez porque es su amigo y porque es el encargado de la «seguridad» de Díaz Ayuso.

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El empresario sanitario y comisionista también relató que no conserva su conversación de WhatsApp con Miguel Ángel Rodríguez, alegando que lo borró todo tras sufrir un hackeo de su terminal. Sí conserva, sin embargo, las conversaciones de esos días con sus vecinos, también en un grupo de esta aplicación donde se comentó la presencia de los periodistas en las inmediaciones de la casa.

La citación como testigo de González Amador fue acordada por la magistrada a petición del PSOE, personado en el procedimiento como acusación popular, al considerar que su declaración resultaba «necesaria, proporcional y pertinente» para esclarecer el origen de la información y de la imagen de los dos informadores, cuya identidad fue difundida en un chat de periodistas.

La precisión de Rodríguez

La investigación se centra en determinar si la divulgación de los nombres y una fotografía de estos dos redactores de El País que investigaban la realización de una obra presuntamente ilegal en el domicilio de González Amador pudo constituir un delito de revelación de secretos. Durante su declaración como investigado, Miguel Ángel Rodríguez manifestó inicialmente que la imagen le había sido facilitada por un vecino del inmueble donde también reside Díaz Ayuso. Pero, de forma posterior, precisó que fue González Amador quien se la reenvió después de recibirla de ese vecino, circunstancia que llevó a la jueza a acordar la comparecencia de este para aclarar la cadena de transmisión de la información.

En la misma resolución, la magistrada rechazó otras diligencias solicitadas por la acusación, entre ellas el análisis del teléfono móvil de Rodríguez, el requerimiento de comunicaciones entre este y González Amador o la declaración de varios responsables policiales, al considerar que dichas actuaciones no resultan necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados.

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La declaración de González Amador se enmarca en una causa en la que Miguel Ángel Rodríguez figura como único investigado y en la que el juzgado trata de determinar el origen de los datos personales y de la fotografía difundidos, así como si su divulgación pudo vulnerar la normativa de protección de datos y el derecho a la intimidad de los periodistas afectados. La Audiencia Provincial de Madrid obligó a la jueza en marzo pasado a investigar tras decretar el archivo provisional de la causa.