La Justicia da la razón a los alumnos y ordena que su nota de euskera de la PAU no cuente para la matrícula de la universidad

Alumnos de la selectividad celebrada en el País Vasco este año Miguel Toña | EFE

Choque entre la Justicia y la Universidad pública vasca, la EHU. En un nota aclaratoria difundida en la mañana de este martes por el poder judicial, la institución señala de forma expresa que la EHU «se ha opuesto» a las medidas cautelares dictadas por cinco salas de lo Contencioso Administrativo respecto a las extrañas correcciones de exámenes de Euskera en la PAU, que dejaron una avalancha de ceros en los tribunales 11 y 12, donde se examinaban colegios concertados y de modelo A.

Los jueces estiman la petición de medidas cautelares de estos alumnos, que justifican por la premura obligatoria dado que hoy finaliza el plazo de preinscripción en la Universidad vasca. Los magistrados estiman estas medidas cautelares para 25 alumnos, los que presentaron demandas, y solo para estos, no siendo aplicables de manera general.

Las cautelares son dos. En un primer lugar, los jueces exigen a la EHU que calcule de nuevo la nota media para el acceso a la Universidad de estos 25 alumnos sin tener en cuenta para ello la nota del examen de Euskera. Con esta nueva nota, los alumnos podrán solicitar plaza en la EHU o en cualquier otra universidad, dado que en España se funciona por sistema de distrito único en la petición de plazas. Sobre el cumplimiento de este asunto en particular, la Universidad no se ha pronunciado.

Sin embargo, la Universidad dijo ayer que era «imposible» de cumplir la segunda petición de la Justicia. Los que ordenan los jueces en este apartado es lo siguiente: «Oficiar a la Universidad EHU y, en su caso, a la Administración educativa competente, para la efectividad inmediata de la medida, requiriéndoles la reserva de la plaza correspondiente mientras se sustancia el recurso».

En este apartado, la Universidad interpreta que se le está reclamando que reserve plaza a esos 25 alumnos al margen del procedimiento establecido, lo que estiman «imposible» dado que vulneraría el derecho a la igualdad de oportunidades respecto al resto del alumnado.

En la nota hecha pública por el poder judicial, no se hace alusión al nuevo cálculo de las notas y solo se apunta que la EHU «se ha opuesto» al segundo apartado. En todo caso, la EHU recurrirá los autos, para lo que tiene 15 días, aunque estos recursos no pueden paralizar la adopción de las medidas cautelares impuestas. El poder judicial tampoco aclara, de momento, de qué forma hará cumplir la resolución judicial.

El proceso está, así, abocado a un conflicto judicial de incierto desenlace. Porque la situación es endiablada: un alumno con la nota corregida podría acceder a una plaza en Medicina -por ejemplo- en detrimento de otro que, a su vez, podría reclamarla en los juzgados al verse desplazado. Y al primero, que habría conseguido esa plaza gracias a que no se le ha tenido en cuenta la nota de Euskera de forma cautelar, se le podría arrebatar en el futuro si, sustanciado el juicio y la sentencia, esta fuera en su contra, una advertencia que apunta expresamente el juez en su auto. El asunto, por tanto, podría colear durante años.