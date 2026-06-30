El fiscal concluye que la «finalidad bastarda» de Kitchen era «boicotear» la causa de la caja B del PP

El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, antes de comparecer en el caso Kitchen Fernando Sánchez | EUROPA PRESS

La Fiscalía Anticorrupción mantiene su tesis incriminatoria contra la cúpula del Ministerio del Interior en el momento de la ejecución de la operación Kitchen (2013-2015) durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El representante del Ministerio Público César de Rivas expuso este martes sus conclusiones en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, y que entra en su fase final tras cerca de cuatro meses de sesiones.

De Rivas consideró que se ha acreditado la «finalidad bastarda» del dispositivo policial de vigilancias a la familia de Luis Bárcenas y el robo de documentación en su poder por parte de un grupo de mandos policiales. Un plan sin aval judicial cuyo objetivo era «boicotear u obstaculizar» la investigación de la caja B del Partido Popular y «proteger» así a los «dirigentes» de la formación conservadora.

El fiscal también dio por acreditada la dirección del operativo que mantuvo el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de acuerdo a los mensajes que envió a su número dos, Francisco Martínez, y que este protocolizó ante un notario. Una atribución por la que mantiene las mismas penas que ya incluyó en su informe provisional antes de comenzar el juicio: 15 años de prisión para ambos por la presunta comisión de tres delitos.

Ya en los primeros momentos de su intervención, De Rivas descartó la tesis de las defensas de que se trataba de un «operativo de inteligencia» para recuperar el dinero oculto de Bárcenas en el extranjero. Para ello, rebatió que el citado botín ya había aparecido, que los seguimientos y el robo de dispositivos del extesorero no casan con una «operación de inteligencia» y, sobre todo, que difícilmente sus protagonistas podrían estar contribuyendo al esclarecimiento de unos hechos si no informaron al juez que entones instruía el caso de la caja B del PP, Pablo Ruz, y tampoco a la UDEF, la unidad que actuaba como «policía judicial» en la causa de la Audiencia Nacional.

«Esa falta de interlocución les impedía conocer cualquier laguna que necesitara ser completada en el caso Gürtel», remachó el fiscal para explicar que los acusados buscaron otros fines alejados de la necesario colaboración judicial con el instructor Ruz o con sus colegas de la UDEF.

La declaración de Morocho

El representante del ministerio público también puso en valor la declaración en el juicio del inspector Manuel Morocho, jefe de la investigación de Gürtel, que detalló las trabas de sus superiores, y del inspector jefe Gonzalo Fraga, quien dirigió las pesquisas de Kitchen. En especial cuando defendió ante el tribunal la veracidad de las anotaciones del comisario José Manuel Villarejo, también procesado, en su agenda privada. «Villarejo no se engaña a sí mismo», dijo Fraga y recordó este martes el fiscal, que apuntaló los indicios contra cada uno de los siete acusados para las que Anticorrupción pide pena de cárcel.