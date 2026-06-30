Felipe VI tira de las reservas ante la falta de Presupuestos

Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, en la Plaza de la Armería del Palacio Real. Chema Moya | EFE

Cuando Felipe VI asumió la Corona el 19 de junio del 2014 se marcó como prioridad recuperar la credibilidad y la imagen perdida con una Monarquía «honesta, íntegra y transparente». En aras de esa transparencia institucional,