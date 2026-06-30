Felipe VI tira de las reservas ante la falta de Presupuestos

María Eugenia Alonso MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, en la Plaza de la Armería del Palacio Real.
Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, en la Plaza de la Armería del Palacio Real. Chema Moya | EFE

La Casa del Rey mantiene congelada su asignación de 8,4 millones por quinto año consecutivo y utiliza un millón de euros de sus remanentes para modernizar sus sistemas

30 jun 2026 . Actualizado a las 17:01 h.

Cuando Felipe VI asumió la Corona el 19 de junio del 2014 se marcó como prioridad recuperar la credibilidad y la imagen perdida con una Monarquía «honesta, íntegra y transparente». En aras de esa transparencia institucional,

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