Felipe VI tira de las reservas ante la falta de Presupuestos
MADRID / COLPISA
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La Casa del Rey mantiene congelada su asignación de 8,4 millones por quinto año consecutivo y utiliza un millón de euros de sus remanentes para modernizar sus sistemas30 jun 2026 . Actualizado a las 17:01 h.
Cuando Felipe VI asumió la Corona el 19 de junio del 2014 se marcó como prioridad recuperar la credibilidad y la imagen perdida con una Monarquía «honesta, íntegra y transparente». En aras de esa transparencia institucional,