La Complutense sanciona a Monedero a un año de suspensión de funciones por acoso sexista

Juan Carlos Monedero ZIPI ARAGON | EFE

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha suspendido de funciones durante un año al profesor y fundador de Podemos Juan Carlos Monedero «por la comisión de una falta muy grave» de acoso sexista a varias alumnas. Así se lee en la resolución del expediente disciplinario (con la signatura 8/2025) que la UCM abrió contra Monedero en febrero del 2025, después de que una estudiante denunciase al expolítico bajo el amparo del protocolo de la institución académica contra el acoso sexual y sexista.

Según publica El País, la resolución, con firma del pasado mayo, señala que del «período total de suspensión de un año impuesto mediante la presente sanción, ya han sido cumplidos seis meses con carácter de medida preventiva, por lo que dicho tiempo deberá tenerse en cuenta para el cómputo del plazo de suspensión acordado».

La documentación revela que, efectivamente, el vicerrector Julio Benacloche firmó el 17 de marzo del 2025 que se tomase como medida cautelar «la suspensión de las funciones del profesor Juan Carlos Monedero», que se alargó seis meses, hasta el 25 de septiembre, el tiempo máximo que se puede imponer esta medida preventiva. Después de esa fecha, el expolítico regresó a las aulas.

La UCM envió el expediente disciplinario en abril del año pasado a la Fiscalía, pero el ministerio público archivó el procedimiento penal al no apreciar delito «contra la integridad moral», aunque calificó la presunta actuación del profesor como «improcedente», «fuera de lugar» y «reprochable moralmente».