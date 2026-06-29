Vota y opina: ¿Estás de acuerdo con la propuesta de Feijoo para que el partido que gane las elecciones tenga «un plus de diputados»?

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante su intervención en el Congreso Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La cercanía de las elecciones generales empieza a abrir el debate sobre el sistema electoral. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo planteó este lunes la necesidad de que se haga una reforma de la ley electoral «para facilitar la estabilidad» y que un partido que gane las elecciones tenga «un plus de diputados», algo similar al «modelo italiano» o al «modelo griego». «Con este partido sanchista es imposible y se necesita un coro muy potente para reformar la ley electoral», ha dicho el líder popular sobre esta hipotética reforma, que requeriría un cambio en la Constitución. Y tú, ¿qué opinas? ¿Estarías de acuerdo con el partido que gane las elecciones tenga «un plus de diputados»?

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