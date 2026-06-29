La UCO descubre un tercer supuesto amaño en un contrato de cuatro millones al empresario que recomendó Begoña Gómez

El empresario Juan Carlos Barrabés, a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla el pasado 15 de junio del 2026 Carlos Luján | EUROPA PRESS

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han descubierto que Juan Carlos Barrabés, el empresario que recomendó con sendas cartas Begoña Gómez, se hizo con un tercer contrato con supuestas irregularidades otorgado por