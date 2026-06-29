La UCO descubre un tercer supuesto amaño en un contrato de cuatro millones al empresario que recomendó Begoña Gómez
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La Guardia Civil afirma que los evaluadores «obviaron deliberadamente» que no se aportó un documento imprescindible y que se borró cualquier referencia «al efecto de que no fuese detectado por otros licitadores»29 jun 2026 . Actualizado a las 12:59 h.
Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han descubierto que Juan Carlos Barrabés, el empresario que recomendó con sendas cartas Begoña Gómez, se hizo con un tercer contrato con supuestas irregularidades otorgado por