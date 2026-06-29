La trama Ábalos llega a México con el Tren Maya
CIUDAD DE MÉXICO / E. LA VOZ
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Empresas españolas obtuvieron contratos en uno de los proyectos insignia de Andrés Manuel López Obrador. Según Víctor de Aldama, la conexión mexicana comenzó a fraguarse en el 201929 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La onda expansiva de las sentencias contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama llegó hasta México. Medios críticos con el oficialismo, como El Universal y El Reforma, han dado especial cobertura al