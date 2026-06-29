La trama Ábalos llega a México con el Tren Maya

Fotografía que forma parte del sumario en la que aparecen José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, en una visita oficial a México , con el entonces gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Redes sociales

La onda expansiva de las sentencias contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama llegó hasta México. Medios críticos con el oficialismo, como El Universal y El Reforma, han dado especial cobertura al