La trama Ábalos llega a México con el Tren Maya

Emiliano Vizcaíno Arroyo
Emiliano Vizcaíno CIUDAD DE MÉXICO / E. LA VOZ

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Fotografía que forma parte del sumario en la que aparecen José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, en una visita oficial a México , con el entonces gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.
Fotografía que forma parte del sumario en la que aparecen José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, en una visita oficial a México , con el entonces gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Redes sociales

Empresas españolas obtuvieron contratos en uno de los proyectos insignia de Andrés Manuel López Obrador. Según Víctor de Aldama, la conexión mexicana comenzó a fraguarse en el 2019

29 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La onda expansiva de las sentencias contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama llegó hasta México. Medios críticos con el oficialismo, como El Universal y El Reforma, han dado especial cobertura al

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