La secretaria de Zapatero se niega a contestar en la comisión de investigación del Senado y alega que está imputada

Almudena Santos MADRID / COLPISA

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María Gertrudis Alcázar, ex secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en la comisión del Senado
María Gertrudis Alcázar, ex secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en la comisión del Senado Marta Fernández | EUROPA PRESS

Gertrudis Alcázar, investigada en el caso Plus Ultra, fue citada por el PP en el Cámara Alta para ser interrogada en relación al rescate otorgado por la SEPI a la aerolínea durante la pandemia

29 jun 2026 . Actualizado a las 14:14 h.

«Como ustedes saben figuro en la condición de investigada en la Audiencia Nacional por lo que, siguiendo asesoramiento jurídico, voy a mantenerme en silencio a lo largo de toda esta sesión». Son las únicas palabras que

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