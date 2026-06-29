La secretaria de Zapatero se niega a contestar en la comisión de investigación del Senado y alega que está imputada
MADRID / COLPISA
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Gertrudis Alcázar, investigada en el caso Plus Ultra, fue citada por el PP en el Cámara Alta para ser interrogada en relación al rescate otorgado por la SEPI a la aerolínea durante la pandemia29 jun 2026 . Actualizado a las 14:14 h.
«Como ustedes saben figuro en la condición de investigada en la Audiencia Nacional por lo que, siguiendo asesoramiento jurídico, voy a mantenerme en silencio a lo largo de toda esta sesión». Son las únicas palabras que