La secretaria de Zapatero se niega a contestar en la comisión de investigación del Senado y alega que está imputada

María Gertrudis Alcázar, ex secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en la comisión del Senado Marta Fernández | EUROPA PRESS

«Como ustedes saben figuro en la condición de investigada en la Audiencia Nacional por lo que, siguiendo asesoramiento jurídico, voy a mantenerme en silencio a lo largo de toda esta sesión». Son las únicas palabras que