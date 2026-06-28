El PP se desmarca de Aldama y afirma que no le gustan «los delincuentes»

El diputado del PP Jaime de los Santos Jesús Hellín | EUROPA PRESS

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, se desmarcó este domingo del empresario Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y medio de cárcel por el caso mascarillas, aunque se le exime de la cárcel por su colaboración, y señaló que se trata de «un delincuente». Según añadió, al PP «no le gustan los delincuentes». En una entrevista a Europa Press, De los Santos justificó que Aldama se haya librado de entrar en prisión por su colaboración con la investigación abierta. «Lo que ha hecho la Justicia es dar los beneficios que el Código Penal recoge de forma transparente en los artículos 21.4 y 21.7», explicó.

De esta forma respondió a las críticas del Gobierno y del PSOE, que han apuntado a «pacto» y «connivencia» del PP con Aldama para rebajarle la pena y que no entrara en la cárcel. De los Santos recalcó al PSOE que el artículo 80.3 del Código Penal «da la opción» de que si ninguna de las penas supera los dos años no se entre en prisión. «Por tanto, ¿qué hacen señalando al PP?», enfatizó. Respecto a si el PP indultaría a Aldama si gobierna, igual que el PSOE indultó al exconcejal del PP que destapó el caso Gürtel, el vicesecretario popular descartó esa posibilidad.