Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otra veintena de cargos por los amaños de la trama Leire Díez

La presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, compareció este martes en el Congreso Daniel Gonzalez | EFE

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Belén Gualda, y a otra veintena de cargos de entes públicos, entre ellos responsables vinculados a Enusa, en la investigación sobre los presuntos amaños de contratos públicos atribuidos a la trama Leire Díez. El magistrado accede así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que todos ellos pasen a declarar como investigados.

La decisión abre un nuevo frente en la causa que investiga la presunta red tejida en torno a la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y otros investigados por supuestas maniobras en expedientes públicos, adjudicaciones y rescates vinculados a sociedades estatales. Pedraz acuerda el cambio de condición procesal «en aras al derecho de defensa», por lo que los nuevos investigados serán citados en próximas fechas.

El foco principal de esta derivada está en Tubos Reunidos, la compañía vasca que recibió un rescate público de 112,8 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI durante la pandemia. La investigación rastrea las gestiones realizadas alrededor de la concesión de esa ayuda y de la fase posterior de seguimiento, especialmente las condiciones de devolución del préstamo y el aplazamiento de una amortización ligada a la venta de un inmueble en Sestao.

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Según la información incorporada a la causa, Anticorrupción atribuye a Gualda un papel en esa fase posterior del expediente. El Ministerio Público apunta a que la presidenta de la SEPI se habría comprometido con el CEO de Tubos Reunidos, Francisco Vicente Irastuza, para que una solicitud relacionada con el rescate público de la compañía fuera aprobada por el consejo asesor del fondo del que salieron los 112 millones de euros.

La imputación de Gualda eleva el alcance institucional del procedimiento, que hasta ahora había colocado bajo el foco a antiguos responsables o intermediarios vinculados a la SEPI, como Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la sociedad estatal, y al grupo Hirurok, integrado también por Leire Díez y el empresario Antxon Alonso. En los últimos autos, Pedraz ya había ordenado requerimientos de documentación a la SEPI sobre cargos, funciones, correos, carpetas digitales y expedientes relacionados con Tubos Reunidos.

La causa se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y permanecía bajo secreto en varias de sus piezas. Anticorrupción ya había advertido en escritos anteriores de la aparición de «nuevos investigados y nuevos hechos» tras la incorporación de un nuevo atestado de la UCO sobre Tubos Reunidos. También señaló que se habían practicado 18 entradas y registros y que seguía pendiente el análisis de móviles, documentación y dispositivos de almacenamiento intervenidos.

La investigación sobre Tubos Reunidos se suma al resto de ramificaciones del caso Leire, que también alcanza a supuestas maniobras para desacreditar a investigadores de causas sensibles para el PSOE, contactos con Fiscalía, ataques a la UCO y pagos o contratos vinculados a Ferraz.