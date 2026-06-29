Pano insiste ante el juez en que la trama Leire le ofreció 250.000 euros por negar las bolsas de Ferraz

Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

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La empresaria Carmen Pano y su chófer Álvaro Gallego, a su llegada a la Audiencia Nacional
La empresaria Carmen Pano y su chófer Álvaro Gallego, a su llegada a la Audiencia Nacional Fernando Sánchez | EUROPA PRESS

La empresaria asegura que la abogada de Koldo le propuso el soborno para cambiar su declaración sobre las bolsas de dinero

29 jun 2026 . Actualizado a las 13:00 h.

Carmen Pano, la empresaria que declaró haber llevado bolsas con dinero en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz, se ratificó este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en que las

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