Pano insiste ante el juez en que la trama Leire le ofreció 250.000 euros por negar las bolsas de Ferraz
MADRID / COLPISA
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La empresaria asegura que la abogada de Koldo le propuso el soborno para cambiar su declaración sobre las bolsas de dinero29 jun 2026 . Actualizado a las 13:00 h.
Carmen Pano, la empresaria que declaró haber llevado bolsas con dinero en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz, se ratificó este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en que las