Pano insiste ante el juez en que la trama Leire le ofreció 250.000 euros por negar las bolsas de Ferraz

La empresaria Carmen Pano y su chófer Álvaro Gallego, a su llegada a la Audiencia Nacional Fernando Sánchez | EUROPA PRESS

Carmen Pano, la empresaria que declaró haber llevado bolsas con dinero en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz, se ratificó este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en que las