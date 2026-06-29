Muere una persona y cuatro resultan heridas tras ser atropelladas por un camión de la basura en Pamplona

La calle donde ha ocurrido el accidente. Jesús Diges | EFE

Una persona ha muerto y cuatro han resultado heridas, dos de ellas de carácter grave, al ser atropelladas sobre las 15.45 horas de este domingo en una céntrica calle del Casco Antiguo de Pamplona por un camión de recogida de residuos al parecer por un problema con el sistema de frenado.

El accidente ha tenido lugar en la cuesta que baja desde la catedral cuando por causas que está investigando la Policía Municipal y que parecen estar relacionadas con el sistema de frenado del camión ha arrollado varias personas que se encontraban en la céntrica calle Navarrería de Pamplona, según ha informado el jefe de este cuerpo, Antonio Sánchez. Ha sido necesaria la intervención de los servicios de emergencias para la liberación de varias de esas personas, una de las cuales ha muerto en el lugar.

Según el parte médico facilitado por el departamento de Salud del Gobierno de Navarra, dos mujeres de 38 y 30 años han sufrido politraumatismos y están siendo intervenidas e ingresadas en UCI del Hospital Universitario de Navarra con pronóstico grave. En Urgencias de ese centro hospitalario está siendo atendida una mujer de 26 años con un trauma en las extremidades y en el centro Doctor San Martín ha sido asistida una mujer de 29 años con policontusiones, que ya ha recibido el alta. Además, varias personas han tenido que ser atendidas en el lugar por crisis de ansiedad. Desde emergencias se han movilizado a bomberos de Cordovilla, al jefe de guardia de Salud, un equipo médico, tres ambulancias de soporte vital avanzado y dos de soporte vital básico, un equipo de atención psicológica y Policía Municipal. Pasadas las siete de la tarde ha acudido a la calle Navarrería un furgón fúnebre para trasladar a la persona fallecida.

La zona ha estado acordonada por la Policía Municipal de Pamplona y la Policía Foral. El lugar del accidente es una zona muy concurrida los días festivos a esas horas y al parecer este domingo se habían congregado allí numerosas personas que habían participado en la manifestación celebrada con motivo del Día del Orgullo LGTBI+.