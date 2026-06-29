Moreno afronta este martes la sesión de investidura sin tener cerrados los apoyos de Vox

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, tras su intervención en del debate de investidura como presidente de la Junta de Andalucía. Rocío Ruz | EUROPAPRESS

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, remarcó este lunes que sigue sin cerrarse el acuerdo de investidura con el PP y que, por tanto», votarán este martes de forma negativa en la sesión para hacer o no presidente a Juanma Moreno Bonilla. Eso sí, el también líder de Vox en Andalucía anticipó que «el día es muy largo», por lo que no se cierra a que el pacto entre populares y voxistas, el que sería el cuarto tras las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, llegue a buen puerto.

Un resultado negativo no es, en ningún caso, el fin para el presidente en funciones. Moreno cuenta con una segunda vuelta el jueves, en la que le bastaría con sumar más síes que noes.

El PP se quedó en las elecciones autonómicas a las puertas de la mayoría absoluta con 53 escaños, dos menos que el límite necesario. Gavira instó al líder del PP andaluz a que hable abiertamente de un pacto con su partido: «Solo tiene una opción, que es pactar con Vox y eso es lo que tiene que decir abiertamente, que su socio preferente es Vox».

Por su parte, Moreno Bonilla pidió a Vox, en su discurso de investidura —el trámite parlamentario dura dos días, siendo el 30 de junio la votación decisiva— en el Parlamento, que actúe con «inteligencia y generosidad» para evitar «el bloqueo de la región». El candidato a la reelección solo ve dos futuribles. «La repetición electoral o el pacto de investidura». El Estatuto de Andalucía contempla que, si pasan dos meses después de una primera sesión de investidura fallida, el Parlamento debe disolverse y los andaluces deben volver a acudir a las urnas.

La prioridad nacional

El asunto más espinoso de la negociación es el principio de prioridad nacional que Vox exige en todas sus negociaciones. Este lunes, el propio Gavira insistió en un asunto por el que pasó de largo Moreno en su discurso. En campaña electoral, aseguró que este principio «es un eslogan hueco que creen que les funciona» y remarcó que va contra la ley. Para el portavoz del PSOE andaluz, Francisco Cuenca, el acuerdo está «más que amasado» y les pide transparencia tanto al PP como a Vox.