Feijoo plantea que el partido que gane las elecciones tenga un plus de diputados

Feijoo, durante su intervención en el Congreso, mostrando los 19 delitos que figuran en las investigaciones que afectan al PSOE y al entorno de Sánchez Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo planteó este lunes la necesidad de que se haga una reforma de la ley electoral «para facilitar la estabilidad» y que un partido que gane las elecciones tenga «un plus de diputados», algo similar al «modelo italiano» o al «modelo griego». «Con este partido sanchista es imposible y se necesita un coro muy potente para reformar la ley electoral», ha dicho el líder popular sobre esta hipotética reforma, que requeriría un cambio en la Constitución.

También es necesario que se hagan cambios a nivel municipal para que «el alcalde sea la lista más votada», ha dicho, y para esto «no es necesario tocar la Constitución». Esos cambios automáticamente producen «un efecto en todos los partidos minoritarios muy importante» y el alcalde «se siente libre» para aprobar planes generales de ordenación urbana, sin tener que buscar siempre la mayoría absoluta para poder gobernar. Esto, ha añadido, tendría repercusión en las comunidades autónomas y en el Gobierno central.

Feijoo también alertó contra la «ingeniería electoral» del Gobierno para «incrementar» en un poco más de un año en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de la conocida como la ley de nietos, que se estableció en la Ley de Memoria Democrática —abrió en el 2022 una ventana para que los descendientes de españoles en el extranjero pudiesen solicitar la nacionalidad que tenían sus abuelos o bisabuelos antes de verse forzados a abandonar el país por la represión del régimen franquista o por otros motivos políticos, laborales, económicos o sociales—. «Como con los votantes actuales no le salen las cuentas, lo que hace es fabricar nuevos votantes a ver si le salen las cuentas», afirmó el líder del PP en una entrevista en esRadio. «Tenemos la suficiente experiencia —remarcó— como para saber que Pedro Sánchez no hace nada por simple ingenuidad».

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En este mismo programa, Feijoo afirmó que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero «ha pasado de faro moral» del PSOE a «fosa moral» de esa formación. A su entender, el partido de Pedro Sánchez está «muerto» y también «muerto de miedo». En una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press, Feijoo dijo que Zapatero «era la joya de la corona del sanchismo y se ha convertido en un presunto delincuente» porque le investigan por «seis delitos» que no son «menores», como «tráfico de influencias nacional e internacional, organización criminal, apropiación indebida, corrupción en los negocios, contrabando» o «fraude fiscal».

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El líder del PP ha admitido que le ha «sorprendido» la «reacción» del jefe del Ejecutivo y su apoyo a Zapatero, algo que, a su juicio, evidencia que «detrás, al lado o los dos juntos sabían lo que estaban haciendo». En su opinión, el hecho de que España «no haya sido beligerante con la dictadura» de Nicolás Maduro forma parte del «negocio político» que lideraba el expresidente.

Feijoo ha criticado las risas de Sánchez y del PSOE el pasado jueves, después de que el Congreso aprobase una moción del PP en la que se insta al presidente del Gobierno a dimitir y a presentar una moción de censura, una iniciativa que contó con el apoyo de Vox, Junts y CC). «Yo creo que el Partido Socialista está muerto. Y está muerto de miedo. Las dos cosas», ha enfatizado.

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A su entender, pretende que España «sea como el Partido Socialista, es decir, su propiedad privada, un lugar donde está proscrito el debate, y un lugar donde se está horadando y perjudicando la democracia». Por eso, ha dicho que la reacción del PSOE es «de miedo» y de «desconcierto».

Tras asegurar que los socios han pasado de «socios a cómplices», Feijoo ha asegurado que Sánchez está dejando un país «lleno de desconfianza» y en el que «pretenden empatar», trasladando la idea de que «todos los políticos son iguales».