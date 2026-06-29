El exjefe de la UDEF sostiene que la operación Kitchen buscaba recuperar el dinero oculto de Bárcenas

El exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, José Luis Olivera. Colpisa

El juicio a la operación Kitchen, que se celebra en la Audiencia Nacional, entra en su fase final. Tras más de tres meses de sesiones, el tribunal presidido por Teresa Palacios escuchó este lunes el interrogatorio a los tres últimos acusados antes de empezar la lectura de los informes de conclusiones, prevista para este martes. El testimonio más relevante fue el del comisario jubilado José Luis Olivera, quien fuera responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. El procesado admitió que su colega José Manuel Villarejo, también retirado, le habló de la existencia de una operación para localizar el dinero en el extranjero que supuestamente habría escondido Luis Bárcenas, negando asimismo su participación en el presunto espionaje sin aval judicial al extesorero nacional del PP.

Olivera siguió así la tesis del resto de acusados, que trataron de justificar el dispositivo policial puesto en marcha entre los años 2013 y 2015 para conocer la fortuna oculta por Bárcenas, y no para recuperar documentos sensibles para el PP en poder de su entonces tesorero. Olivera, que respondió a preguntas de la Fiscalía, su defensa y el tribunal, fue el último acusado en declarar, después de que en la sesión de este lunes lo hayan hecho también los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano, que, igual que el propio Olivera, negaron su implicación en el presunto operativo parapolicial sin respaldo judicial.

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El exjefe de la UDEF sí admitió la veracidad de una comida organizada en el 2017 en la que participó él mismo, el comisario Villarejo y el empresario Adrián de la Joya. «(Villarejo) me dijo que él había participado de una operación encargada para localizar, en el entorno de Bárcenas, que si dinero, documentos o cuestiones probatorias, y que habían captado al chófer de Bárcenas, que colaboraba con ellos», relató.

En concreto, Olivera, jefe de la UDEF entre el 2005 y el 2012, aseguró que el dinero de Bárcenas en el extranjero «era una preocupación para la Policía y para España». «Lo que podía entender es que se buscaba lo que faltaba, 27 millones de euros (de Bárcenas)», indicó, explicando que la fortuna del extesorero había sido tasada en 47 millones de euros y solo habían sido hallados 21. Olivera, que también fue jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), expresó que Villarejo solía «atribuirse cosas que no ha hecho» añadiendo que no descarta que el excomisario hubiera manipulado el audio de la conversación.