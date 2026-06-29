La exconcejala del PP que denunció al alcalde de Móstoles ratifica que hubo acoso sexual

La concejala del PP que denunció al alcalde de Móstoles, a su salida del Juzgado de violencia contra la mujer de Móstoles, a 29 de junio de 2026, en Móstoles, Madrid. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La exconcejala del Partido Popular que se querelló contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por presunto acoso sexual y laboral compareció este lunes por espacio de tres horas ante la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de la ciudad madrileña. La querellante mantuvo que fue víctima de acoso por parte del regidor municipal durante su etapa en el consistorio y que los canales internos del PP de Madrid, conocedores de estos hechos, no le prestaron apoyo.

La querella, que fue admitida a trámite el pasado abril tras la petición de la Fiscalía, atribuye a Bautista los delitos de acoso sexual, acoso laboral, lesiones, coacciones, revelación de secretos y atentado contra la integridad moral. La comparecencia de este lunes fue el primer paso formal de la exedil para ratificar los hechos denunciados y prestar declaración como perjudicada. Respondió a preguntas de su abogado, la fiscal y el juez y detalló los tres episodios de acoso sexual a los que se vio sometida y la inacción del partido tras sus denuncias internas.

En paralelo, la defensa de Manuel Bautista solicitó el archivo del procedimiento al considerar que los hechos expuestos responden a diferencias políticas y no tienen encaje penal. Además, en su recurso contra la admisión a trámite de la querella reclamó que se suspendan las diligencias previstas, incluida la exploración médica forense, hasta que se resuelva su solicitud.

«Discrepancias políticas y organizativas»

El alcalde, que ya descartó dimitir tras conocerse la apertura del procedimiento, ha defendido públicamente su inocencia y ha calificado el caso como una «cacería». En declaraciones previas, aseguró que demostrará su versión «cuando llegue el momento» aportando «pruebas», al tiempo que denunció lo que considera una campaña política en su contra.

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El recurso de reforma, de 74 páginas, argumenta que la denuncia no describe ninguna solicitud de favores sexuales ni conductas que puedan considerarse inequívocamente de naturaleza sexual, por lo que entiende que no concurren los elementos exigidos por el artículo 184 del Código Penal. Respecto al presunto acoso laboral y al delito contra la integridad moral, sostiene, que los hechos descritos responden a «discrepancias políticas y organizativas» surgidas en el seno del grupo municipal y del partido, y defiende que se trata de una controversia ajena al ámbito penal.

Asimismo, señala que buena parte de los episodios denunciados se remontan al 2023 y que las eventuales acciones en el ámbito laboral se encontrarían ya prescritas. Ahora será el propio órgano judicial quien deba resolver el recurso presentado por el alcalde antes de decidir si mantiene abierta la investigación o estima las pretensiones de la defensa.