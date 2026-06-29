Uno de los dos adolecentes que planeaban una matanza en un instituto de Valencia pidió a su madre que se sacara licencia de armas
VALENCIA / COLPISA
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Se investiga si otros dos jóvenes sabían de las intenciones homicidas del adolescente inimputable y de su amiga detenida por intentar degollar a una compañera29 jun 2026 . Actualizado a las 08:22 h.
En las semanas previas a llevar a cabo lo que pretendían que fuera una matanza escolar en su instituto de Foios (Valencia), imitando a otros asesinos como los de la masacre de Columbine, ?frustrada finalmente porque en el