Uno de los dos adolecentes que planeaban una matanza en un instituto de Valencia pidió a su madre que se sacara licencia de armas

Ignacio Cabanes VALENCIA / COLPISA

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Armas que los agentes intervinieron a los dos adolescentes.
Armas que los agentes intervinieron a los dos adolescentes. Las Provincias

Se investiga si otros dos jóvenes sabían de las intenciones homicidas del adolescente inimputable y de su amiga detenida por intentar degollar a una compañera

29 jun 2026 . Actualizado a las 08:22 h.

En las semanas previas a llevar a cabo lo que pretendían que fuera una matanza escolar en su instituto de Foios (Valencia), imitando a otros asesinos como los de la masacre de Columbine, ?frustrada finalmente porque en el

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