Cerdán, en su libro sobre un año bajo la justicia: «A mí nadie me pidió la dimisión»

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, el pasado mes de febrero en la comisión de investigación de la adjudicación de obras públicas del Gobierno Foral en el Parlamento de Navarra.
El ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, el pasado mes de febrero en la comisión de investigación de la adjudicación de obras públicas del Gobierno Foral en el Parlamento de Navarra. Jesús Diges | EFE

El exdirigente socialista no admite ningún delito ni irregularidad y se presenta como el gran muñidor en la sombra del último Gobierno socialista

29 jun 2026 . Actualizado a las 16:26 h.

Nada de nada. Si alguien se acerca al libro que publica Santos Cerdán buscando claves sobre las presuntas tramas corruptas que desembocaron hace un año en su imputación penal y en un terremoto político se llevará

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