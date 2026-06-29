Cerdán, en su libro sobre un año bajo la justicia: «A mí nadie me pidió la dimisión»

El ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, el pasado mes de febrero en la comisión de investigación de la adjudicación de obras públicas del Gobierno Foral en el Parlamento de Navarra. Jesús Diges | EFE

Nada de nada. Si alguien se acerca al libro que publica Santos Cerdán buscando claves sobre las presuntas tramas corruptas que desembocaron hace un año en su imputación penal y en un terremoto político se llevará