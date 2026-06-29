Cerdán, en su libro sobre un año bajo la justicia: «A mí nadie me pidió la dimisión»
MADRID / COLPISA
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El exdirigente socialista no admite ningún delito ni irregularidad y se presenta como el gran muñidor en la sombra del último Gobierno socialista29 jun 2026 . Actualizado a las 16:26 h.
Nada de nada. Si alguien se acerca al libro que publica Santos Cerdán buscando claves sobre las presuntas tramas corruptas que desembocaron hace un año en su imputación penal y en un terremoto político se llevará