David Fernández: «La relación de Alberto González Amador con Ayuso está bunkerizada»

Periodista de investigación, David Fernández acaba de publicar Ayuso. Zancadillas, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid (Libros del K.O.), un trabajo que le llevó cuatro años y entrevistas con 180 fuentes. —¿Cómo es

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