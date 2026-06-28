David Fernández: «La relación de Alberto González Amador con Ayuso está bunkerizada»
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El periodista de investigación acaba de publicar un libro en el que describe el enriquecimiento de la pareja de la presidenta madrileña28 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Periodista de investigación, David Fernández acaba de publicar Ayuso. Zancadillas, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid (Libros del K.O.), un trabajo que le llevó cuatro años y entrevistas con 180 fuentes. —¿Cómo es