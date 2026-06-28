El germen de la matanza que planeaban dos adolescentes en un instituto de Valencia: «Mataremos a los que podamos y será increíble»

Ignacio Cabanes COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La Guardia Civil localizó en el cuaderno que portaban los menores dibujos de la indumentaria y de las armas que iban a llevar cada uno de ellos
La Guardia Civil localizó en el cuaderno que portaban los menores dibujos de la indumentaria y de las armas que iban a llevar cada uno de ellos Las Provincias

Acuerdan el internamiento terapéutico de la chica de 14 años detenida y el menor inimputable admite que planeaban matar a varios compañeros y suicidarse para «ser famosos»

28 jun 2026 . Actualizado a las 11:47 h.

«Mataremos a los que podamos y será increíble», «me gustaría llegar a ser como los del Columbine, somos como Eric y Dylan». Son solo algunas de las anotaciones manuscritas que encontró la Guardia Civil en la

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