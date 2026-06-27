Ferraz reprocha a la gallega Enma López que se postule ya como candidata en Madrid

La secretaria de Política Económica y Transformación Digital del PSOE, Enma López. SALVADOR SAS / EFE

La concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid Enma López comunicó en la víspera su intención de dar la batalla interna para ser la candidata al Ayuntamiento de la capital de España. Un paso que no ha gustado en la dirección federal del PSOE, que considera que se ha precipitado. Estiman que no se ha ceñido a los procesos abiertos por la organización, que ha fijado un calendario de primarias para que cada federación elija si lo hace este mes de julio o lo deja para septiembre o noviembre.

Según trasladan fuentes socialistas, no han sido las formas adecuadas, porque dejan en mal lugar a la secretaria de Organización, Rebeca Torró, que lidera el equipo en el que Enma López era portavoz adjunta.

También reprochan a López que hiciese pública su decisión en vísperas del comité federal. El secretario general del PSOE de Madrid, el también ministro Óscar López, evitó a su llegada a esta cita, acompañado de la actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, concretar a cuál de las dos candidatas apoya y dijo que serán los militantes en la región quienes lo decidan. El ministro no desveló si Enma López le informó de su decisión antes de hacerla pública, algo que tachó de «irrelevante»; y tampoco respondió cuando le preguntaron si tiene su apoyo, porque lo relevante, sostuvo, son los apoyos de los militantes, que son «quienes quitan y ponen».

«Mi papel no es opinar sobre lo que hacen los candidatos», ha zanjado cuando le han preguntado si consideraba desleal el movimiento de López, que anunció que dejaba la Ejecutiva del PSOE para centrarse en su candidatura en las primarias.