Feijoo acusa a Sánchez de «caudillismo» por gobernar «contra el Congreso»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, interviene en la clausura del congreso el PP de Cataluña, celebrado en Barcelona. QUIQUE GARCÍA / EFE

Cataluña debe ser la clave para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Esa es la idea que Alberto Núñez Feijoo, quiso dejar gravada en la memoria del PP catalán, que ayer cerró su congreso regional con el encargo de recuperar los 12 diputados en el Congreso que es la cifra máxima del partido en esta comunidad. El líder de los populares dejó claro además que no cuenta con Junts para asaltar el poder, aunque les conminó a ir más allá de la votación de este jueves, en la que los de Carles Puigdemont sumaron sus votos a los de PP y Vox para exigir a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza y que dimita.

Feijoo se refirió a esa votación para lamentar que el presidente Gobierno —al que calificó de «corrupto»— «lleva dos días gobernando contra el Congreso que le ha pedido que dimita». «Eso —aseveró— no es democrático, es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años».

«Y encima le aplauden»

El líder de la oposición lamentó que la reacción del comité federal del PSOE sea un cerrado aplauso al liderazgo de Sánchez sin más crítica interna que la de Emiliano García Page. «Por bastante menos le echaron de la secretaría general» recordó, antes de lamentar las tragaderas dela izquierda «con la corrupción y la insumisión». «Y encima le aplauden, ¡qué vergüenza!», apostilló.

El líder del PP reiteró que España «no merece un presidente atrincherado en el poder», ni Cataluña «nadie que siga hablando en su nombre en estas condiciones». Aprovechó la crítica para recordar que «un partido catalán», sin mencionar en ningún momento a Junts por sus siglas- pidió elecciones, pero apretar el botón que las convoca estaría mejor y sería más responsable».