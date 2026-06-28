Exteriores eleva a 6 los muertos en Venezuela y da por localizados a 14 desaparecidos

Un vecino y un rescatista voluntario en La Guaira. Leonardo Fernandez Viloria | REUTERS

El último balance que facilitó este sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la situación de los españoles afectados por los devastadores seísmos del jueves en Venezuela eleva de 5 a 6 los españoles fallecidos y mantiene las cifras previas de 133 desaparecidos y 14 ciudadanos localizados pero sepultados bajo los escombros provocados por los temblores, según Europa Press.

«Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen», según fuentes del Ministerio. El titular de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación, José Manuel Albares, explicó tras proporcionar las estimaciones anteriores que ya ha sido entregado el primer paquete financiero de la AECID para las primeras necesidades.

Albares también confirmó la llegada de los primeros rescatistas españoles, tanto de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que consiguieron localizar y sacar con vida a dos personas tras permanecer casi 72 horas atrapada bajo los escombros en la zona residencial Vistamar de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos de Venezuela, así como Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Este rescate se suma a los tres, una persona mayor y sus dos nietos, efectuados por el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) entre los escombros de otro edificio derrumbado, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Este contingente está trabajando en la zona de La Guaira, donde los cuatro perros de la Unidad Canina están resultando «clave» en las labores de búsqueda y localización de víctimas, ha destacado en una publicación de la red social X Emergencias 112 de la Comunidad.

Horas de incertidumbre

En total, el dispositivo de apoyo por el terremoto está conformado por 40 efectivos, entre bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del Summa112, además de cuatro perros de la Unidad Canina. La incertidumbre sigue siendo máxima para decenas de familias españolas. Entre los 133 desaparecidos continúan el ingeniero bilbaíno Jon Sustacha, de 69 años, que estaba a punto de jubilarse y tenía previsto regresar este mismo año a Bilbao tras toda una vida trabajando en Venezuela, y la guipuzcoana María del Coro Barriola, ambos desaparecidos después del derrumbe de sus respectivos edificios en La Guaira. La familia de Sustacha teme además por su estado de salud, ya que padece hipertensión y podría necesitar medicación urgente.

Entre los fallecidos españoles figura la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, cuyo edificio en La Guaira continuaba siendo desescombrado en las horas posteriores al seísmo, y la vizcaína Alazne Solabarrieta Lezea, de 65 años, nacida en Caracas y nieta del exalcalde republicano de Ondarroa José María Solabarrieta. Además, el Ministerio de Exteriores confirmó que dos conductores venezolanos que trabajaban en la embajada española perdieron también la vida en el sismo.

El ministro recordó por último que tanto la Embajada como el Consulado en Caracas siguen plenamente operativos y ha recordado los teléfonos de atención disponibles a tal efecto: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.